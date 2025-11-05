Club San Martín:

Presencia Albiceleste en el Triatlón Ironman Argentina.

Este fin de semana se llevó a cabo una de las competencias más convocantes e importantes de la especialidad el 70,3 Ironman Argentina, que reúne a los mejores atletas del País para nadar 1900 metros, pedalear 90 kilómetros y culminar con 21 kilómetros de pedestrismo.

En el mágico escenario de los bosques de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires dijo presente nuestro representante Pablo Tamburrini quien tuvo una destacada performance.

Resultados:

Puesto 65 en su categoría

Puesto 339 en la general, entre más de 1000 atletas.

Felicitamos a Pablo, un Histórico de la natación Máster albiceleste y te invitamos a vos a sumarte a nuestro equipo.

Te ayudamos a preparar tus objetivos.