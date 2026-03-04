Club San Martín:

Tenis Escuela:

Jardín 4 y 6 Años:

Martes y Jueves.

17 a 17:45 horas.

Iniciación:

7 y 9 Años.

Martes y Jueves.

18 a 19 horas.

Pre Competición:

8 y 12 Años.

Lunes, Miércoles y Viernes.

17 a 18 horas.

Competición:

12 y 16 Años.

Lunes, Miércoles y Viernes.

18 a 19 horas.

Competición Avanzado:

Consultar horarios.

Profe Marcos Tobaldi.

Consultas 3472 587335.

Tenis Adultos:

Horarios a coordinar.

Además de la clases compartimos torneos, encuentros, viajes, eventos sociales y más.

Profes:

Marcos Tobaldi.

Javier Reale.

Virginia Reale.

Consultas 3472 587335.

Casín;

Lunes a Sábado.

Consultas al 3472 556868.

Bochas

Más 10 Años.

Mixto:

Lunes a Viernes.

18 a 21:30 horas.

Te 3472 556868,

Escuela de Golf:

Hombres y Mujeres.

A partir de los 16 Años.

Mañana:

Sábados:

10 a 12 horas.

Profes:

Agustín López y Ezequiel Fonseca.

Consultas 3472 554832.

Boxeo Funcional:

Mayores de 15 Años Mixto.

Sin Contacto Físico

Tarde.

Martes:

18:30 a 22 horas.

Tarde:

Jueves:

18 a 21 horas.

Profe Leonardo Ceballos.

Consultas 3472 556868.

Arquería:

Sábado y Domingo.

1800 a 19:15 horas.

Profe: Héctor Mamani.

Consultas 3472 556868.

Patín Artístico:

Adolescentes / Adultos:

Lunes y Miércoles.

14 a 15 horas.

Infantiles:

7 a 12 Años.

Lunes y Miércoles

15 a 16 horas.

Chiquitas:

2 a 6 Años.

Lunes y Miércoles.

16 a 17 horas.

Profe: Pamela Ghione 3472 556868.

Gimnasio:

Mañana.

Lunes a Viernes.

06:30 a 10 horas.

Mediodía:

Lunes a Viernes.

13 a 15 horas.

Tarde:

Lunes a Viernes.

16 a 21 horas.

Profes:

Mariano Chiabrando.

Ludmila Vuerva.

Lucas Ledesma.

Consultas 3472 521246.

Aquagym:

Tarde.

Lunes, Miércoles y Viernes.

13:30 a 14:30 horas.

Profe Meli Tissera.

3472 556868.

Matronatación:

Mañana.

Sábado:

10 a 10:45 horas.

Profe Meli Tissera.

Consultas 3472 556868.

Físicamente Educando:

Actividad Física para personas con discapacidad.

Consultar días y horarios con los profesores.

Profes Florencia Brandl.

Consultas 351 2047703.

Diego Dantonio.

Consultas 3472 433443.