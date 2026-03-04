Club San Martín:
Tenis Escuela:
Jardín 4 y 6 Años:
Martes y Jueves.
17 a 17:45 horas.
Iniciación:
7 y 9 Años.
Martes y Jueves.
18 a 19 horas.
Pre Competición:
8 y 12 Años.
Lunes, Miércoles y Viernes.
17 a 18 horas.
Competición:
12 y 16 Años.
Lunes, Miércoles y Viernes.
18 a 19 horas.
Competición Avanzado:
Consultar horarios.
Profe Marcos Tobaldi.
Consultas 3472 587335.
Tenis Adultos:
Horarios a coordinar.
Además de la clases compartimos torneos, encuentros, viajes, eventos sociales y más.
Profes:
Marcos Tobaldi.
Javier Reale.
Virginia Reale.
Consultas 3472 587335.
Casín;
Lunes a Sábado.
Consultas al 3472 556868.
Bochas
Más 10 Años.
Mixto:
Lunes a Viernes.
18 a 21:30 horas.
Te 3472 556868,
Escuela de Golf:
Hombres y Mujeres.
A partir de los 16 Años.
Mañana:
Sábados:
10 a 12 horas.
Profes:
Agustín López y Ezequiel Fonseca.
Consultas 3472 554832.
Boxeo Funcional:
Mayores de 15 Años Mixto.
Sin Contacto Físico
Tarde.
Martes:
18:30 a 22 horas.
Tarde:
Jueves:
18 a 21 horas.
Profe Leonardo Ceballos.
Consultas 3472 556868.
Arquería:
Sábado y Domingo.
1800 a 19:15 horas.
Profe: Héctor Mamani.
Consultas 3472 556868.
Patín Artístico:
Adolescentes / Adultos:
Lunes y Miércoles.
14 a 15 horas.
Infantiles:
7 a 12 Años.
Lunes y Miércoles
15 a 16 horas.
Chiquitas:
2 a 6 Años.
Lunes y Miércoles.
16 a 17 horas.
Profe: Pamela Ghione 3472 556868.
Gimnasio:
Mañana.
Lunes a Viernes.
06:30 a 10 horas.
Mediodía:
Lunes a Viernes.
13 a 15 horas.
Tarde:
Lunes a Viernes.
16 a 21 horas.
Profes:
Mariano Chiabrando.
Ludmila Vuerva.
Lucas Ledesma.
Consultas 3472 521246.
Aquagym:
Tarde.
Lunes, Miércoles y Viernes.
13:30 a 14:30 horas.
Profe Meli Tissera.
3472 556868.
Matronatación:
Mañana.
Sábado:
10 a 10:45 horas.
Profe Meli Tissera.
Consultas 3472 556868.
Físicamente Educando:
Actividad Física para personas con discapacidad.
Consultar días y horarios con los profesores.
Profes Florencia Brandl.
Consultas 351 2047703.
Diego Dantonio.
Consultas 3472 433443.