A comienzos de la semana, diversos trascendidos habían llegado al equipo de la Red Panorama sobre un accidente ocurrido el lunes pasado el mediodía en zona sur de la ciudad, más precisamente en calle Zeballos, en cercanías de la Circunvalación.

Según lo comentado a Panorama por el superior de turno de los Bomberos de Marcos Juárez, Santiago Pereyra, el siniestro ocurrió entre un automóvil y una motocicleta, en la cual se trasladaban dos jóvenes.

Al llegar el equipo de rescate, uno de los damnificados ya había sido trasladado al Hospital Abel Ayerza por el servicio de emergencias SUM, por lo que ellos llevaron al otro accidentado, un varón de 16 años, el cual se encontraba consciente al momento de ingresarlo.

Luego, por lo que pudo detallar el director del nosocomio, Agustín Sicardi, el joven de 16 años ingresó y fue evaluado, el cual fue dado de alta a los pocos minutos ya que los estudios dieron bien. Por otro lado, el otro chico que se trasladaba también en la moto, de 11 años, quedó internado en el centro de salud ya que presentaba una fractura de tibia y peroné.

Actualmente están analizando las lesiones del niño para realizar las intervenciones necesarias.

Por otro lado, en horas de la mañana de hoy miércoles, se confirmó la información de que están colocando un reductor de velocidad en calle Zeballos, entre Sarmiento y Cura Brochero, para evitar este tipo de accidentes.

Aún se están investigando las causas del hecho. El conductor del automóvil no sufrió heridas.