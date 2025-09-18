En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el Dr. Leonardo Ayuso, del Área de Salud de la Municipalidad de Marcos Juárez, nos brindó mayores detalles acerca de esta nueva campaña.

Durante el día de ayer se dio a conocer la novedad de que estaría comenzando el nuevo cronograma de fumigaciones de mosquitos para lo que es la primavera y el comienzo del verano de este año.

Según lo detallado por Ayuso, ayer por la noche, aproximadamente a las 21, arrojaron larvicidas en los espacios verdes de diversos puntos de la ciudad, como también en terrenos y baldíos donde se ha acumulado agua en estos últimos días.

Si bien las temperaturas altas recién se sintieron estos últimos días, sumado con el clima húmedo, los mosquitos que se pueden observar en estos días son producto de huevos que fueron puestos a principio de año, los cuales soportaron el clima frío del invierno.

A eso, tal como detalló el doctor, hay que también sumarle las precipitaciones ocurridas en las últimas semanas, lo que generó que las larvas hicieran su ciclo natural y se convirtieran en mosquitos adultos.

Durante el día de hoy, y las próximas semanas, si el clima acompaña, continuarán con el cronograma. El miércoles por la noche tocó en los espacios verdes de los barrios María Dellarossa, Villa Argentina, San José, El Panal, Lavalle y Oddo, que fueron en donde recibieron mayores reclamos al respecto.

En las próximas horas debería darse a conocer el nuevo recorrido.