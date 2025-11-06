Comenzó El Ingreso A La FPA.

Se abrió la inscripción a la Fuerza Policial Antinarcotráfico. Se deberá cursar la Tecnicatura en Seguridad y Abordaje del Narcomenudeo y tendrá una duración de 2 años y es requisito indispensable para ser oficial de la Fuerza.

Ingresa al siguiente Link para anotarte:

https://forms..gle/HPap7R4kEigr NHKK7.

Perfil para el ingreso:

Argentino nativo o por opción.

Edad entre 18 y 28 años al momento del ingreso(al 16 de Febrero del 2026).

Tener secundario terminado al momento del ingreso(al 16 de Febrero del 2026).

Estatura, Mujeres 1,56 a 1,85 y Varones 1.65 a 2.00 mts.

Relación talla-Peso.

No tener antecedentes Penales, ni contravencionales.

No tener tatuajes en la cabeza, cuello, manos y dedos de las manos.

Informe socio Ambiental Favorable.

Completar el Formulario de inscripción con carácter de declaración jurada.

¿ Cuando se podrán anotar ?.

Desde el miércoles 5 de Noviembre desde las 10:00 horas.

Las inscripciones se cerrarán el Lunes 10 de Noviembre a las 17:00 horas.

Cupos Limitados.

Se deberá realizar la inscripción a través de un link, el cual se habilitará el día miércoles.