La Municipalidad de Marcos Juárez dio a conocer la información de que, desde hoy martes, comenzó al inscripción para el curso de Construcción con Steel Framing. La misma será hasta que se completen los 20 cupos.

Luego, el próximo viernes se realizará la primer clase, de manera virtual, a las 18 horas. El sábado será el segundo encuentro, presencialmente, de 9 a 12 horas en el Centro de Apoyo al Niño y a la Familia, ubicado en Vélez Sarsfield al 1474.

Las inscripciones se pueden realizar en el Centro Cívico dentro de los horarios de atención. El costo de la misma será de 40 mil pesos. El curso será de 11 encuentros, los cuales se realizarán, luego del virtual del viernes, de manera semanal los sábados.