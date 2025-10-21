En horas de la mañana de hoy, información llegó al equipo de la Red Panorama sobre las nuevas tareas de asfaltado que se estaría realizando en estas horas en Marcos Juárez, siendo en una de las calles que se ubica en zona céntrica de la ciudad. Por tal motivo, el móvil se dirigió al lugar de los hechos.

Durante la mañana del martes comenzaron a bachear y asfaltar en calle Urquiza, entre Sáenz Peña y Avellaneda. Para la media mañana el trabajo ya estaría terminado. Otro de los arreglos que se realizaron en los últimos días fue entre 25 de Mayo y Sáenz Peña, donde quitaron el asfalto en frío y colocaron hormigón.

Se espera que las tareas continúen en otros sectores de la ciudad en los próximos días.