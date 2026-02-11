Ante 600 personas se jugo la primera jornada de la Copa Ciudad de Marcos Juárez de Fútbol en la cancha del Tiro Federal.

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 2 VILLA ARGENTINA 0

Arbitro: Nicolás Quevedo Líneas Mauro Mansilla y Franco Cáceres.

Goles: Segundo Tiempo: 22 Luciano Aguirre para San Martín

37 Felipe Jaimes para San Martín

Por San Martín: Joaquín Céliz, Maximiliano Fernández, Santiago Cuesta, Federico Catalá, Gerónimo Maldonado, Federico Fernández, Lucio Spaccesi, David Paez, William Gutiérrez, Gonzalo Fernández y Leandro Villalón.

Suplentes: Nicolás Pedraza, Juan Sasia, Leonardo Tevez, Felipe Jaimes, Luciano Aguirre, Matías Godoy y Lautaro Finelli.

D: T: Nicolás Puchetta Preparador Físico: Damián Becchio Ayudante de Campo: Pablo Di Yenno.

Por Villa Argentina: Gonzalo Baez, Juan Cruz Piedra, Santiago Distel, Facundo Sisterna, Martín Wehrli, Bruno Bustamante, Tomás Tanducci, Maximiliano Nieto, Genaro Finelli, Santiago Ríos y Jairo Tapia.

Suplentes: Kaleb Abregú, Diego Ortega, Arnaldo Peralta, Mateo Tanducci, Genaro Rodríguez, Juan Gamboa y Facundo Ferreyra.

D. T: José Silva Preparador Físico: Federico Pfening.

Tiro Federal de Marcos Juárez 1 Argentino de Marcos Juárez 1

Goles: Primer Tiempo: 10 Jeremías Vázquez para Tiro Federal

13 Gabriel Vescovo para Argentino

Por Tiro Federal: Román D alessandro, Juan Battigelli,Lucas Ullua, Leonel Magra, Valentino Taborda, Juan Datto, Gonzalo Pereyra, Jonathan Lescano, Jeremías Vázquez, Tomás Montiel y Santiago Vega.

Suplentes: Jorge Ceballos, Valentín Luján Berto, Leonel Bottacin, Mateo Cejas,Martín Pavone y Lucas Botta.

D. T: Ramón Palacios Preparador Físico: Rodrigo Román Ayudante Principal: Facundo Lovera.

Por Argentino de Marcos Juárez: Nicolás Bordi, Nazareno Sacconi, Ignacio Crispín, Ignacio Herrera, Ian Nichea, Agustín Tinari, Federico Sanabria, Juan Ayala, Gabriel Vescovo, Bruno Sosa y Enzo Pravisan.

Suplentes: Pedro Natali, Santino Gilli, Juan Herrera, Mauro Conde, Matías Criado, Tomás Screiber y Joaquín Valdez.

La próxima jornada será el jueves con los partidos entre: TIRO FEDERAL con VILLA ARGENTINA y SAN MARTÍN con ARGENTINO.

Organizador: Tiro Federal.

Con el auspicio de la Municipalidad de Marcos Juárez.

Hay momentos que marcan un antes y un después, y hoy es uno de ellos. Al encender estas nuevas luminarias, estamos encendiendo también nuevas oportunidades para el encuentro, el deporte y para toda la institución y el barrio.

Gracias por ser parte de este sueño que hoy se hace realidad bajo una nueva luz.

Agradecimiento especial por su colaboración a:

1 Dr HERNAN PASSERINI

2 SECRETARIO DE DEPORTE PROF. HORACIO POCHETTINO, HORACIO FORMICA.

3 SECRETARIO DE CULTURA MARCOS MONTECHIARI

4 PRESIDENTE DEL CONSEJO DELIBERANTE JAVIER BARLETTA

AL GOBIERNO MUNICIPAL

También contamos con la presencia de autoridades de la Liga Bellvillense su Presidente Luis Valles y sobre todo agradecer a los distintos medios que ayudan a difundir cada una de las obras y del crecimiento del club.

Gracias a todos CLUB TIRO FEDERAL MARCOS JUÁREZ.