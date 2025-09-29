Durante las primeras horas del domingo, aproximadamente a las 7, el cuerpo bomberil de Corral de Bustos fue convocado por un siniestro vial ocurrido entre las calles Corrientes y Urquiza, en zona urbana de la ciudad.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil en el que se trasladaban dos personas sufrió un vuelco en solitario, quedando con sus ruedas hacia arriba.

Al llegar los bomberos, ambos ocupantes habían sido ya trasladados al hospital local por sus propios medios, por lo que realizaron las tareas de enfriamiento del motor y luego volver a ponerlo en su posición normal para esperar a la grúa.

Una de las primeras hipótesis que circularon fue que el vehículo habría chocado contra un pilar eléctrico, ya que el mismo se encontraba dañado cuando llegaron los equipos de rescate.

El trabajo les llevó aproximadamente 1 hora. Aún se intentan esclarecer las causas del hecho.