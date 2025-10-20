La Empresa Provincial de Energía de Córdoba, o EPEC, dio a conocer la información de que el día de hoy se realizará un corte de 0 tensión en Marcos Juárez, General Roca y zonas rurales.

La restricción será a las 12 horas y durará, aproximadamente, 40 a 60 minutos.

Esto se debe a los trabajos que están realizando para restaurar la energía en varias zonas de Marcos Juárez que se encuentran sin luz desde ayer por la noche. Por este tema también se está llevando a cabo una investigación para encontrar el problema.