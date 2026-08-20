Coyspu:

Hay encuentros que se convierten en tradiciòn.

Este 20 de Septiembre, Pulmòn Verde vuelve a reunirnos para celebrar sus 25 años con una jornada para compartir, pedalear y disfrutar en familia.

Mùsica, espectàculos, sorteos y mucha diversiòn para vivir un dìa distinto junto a toda la comunidad.

Lago Henry Dellarossa.

20 de Septiembre.

Preparà la bici y sumatè a una nueva vuelta de esta Historia.

¡ Vivì una ediciòn Històrica !.

25 Años en Movimiento.

Pulmòn Verde 2025.

20 de Septiembre 10:00 horas.

Lugar de Largada.

Lago Henry Dellarossa.

¡ Inscribite !.