Coyspu:
Hay encuentros que se convierten en tradiciòn.
Este 20 de Septiembre, Pulmòn Verde vuelve a reunirnos para celebrar sus 25 años con una jornada para compartir, pedalear y disfrutar en familia.
Mùsica, espectàculos, sorteos y mucha diversiòn para vivir un dìa distinto junto a toda la comunidad.
Lago Henry Dellarossa.
20 de Septiembre.
Preparà la bici y sumatè a una nueva vuelta de esta Historia.
¡ Vivì una ediciòn Històrica !.
25 Años en Movimiento.
Pulmòn Verde 2025.
20 de Septiembre 10:00 horas.
Lugar de Largada.
Lago Henry Dellarossa.
¡ Inscribite !.