En diálogo con el equipo de Red Panorama, Juan Pablo Besussi y Andrés Di Marco, secretarios del SUOEM Marcos Juárez, se refirieron a la polémica por las supuestas amenazas y amedrentamientos hacia empleados municipales durante la campaña electoral. Desde el gremio señalaron que recibieron denuncias y manifestaciones vinculadas con el temor a perder la fuente laboral por cuestiones políticas.

Según explicó Besussi, el municipio cuenta con alrededor de 600 empleados y más de la mitad tendría modalidades de contratación precarizadas. En ese contexto, sostuvo que son especialmente esos trabajadores quienes quedan expuestos ante los cambios y las discusiones políticas. “La fuente laboral es de donde parte la capacidad de proyectar de cada uno de nosotros”, afirmó.

El secretario adjunto aclaró que el comunicado difundido por el sindicato no apunta contra un candidato o espacio político en particular, sino que representa una toma de posición frente a la situación. “Es abarcativo a todos los candidatos y a todos los equipos”, manifestó Besussi, quien remarcó que cada trabajador tiene derecho a expresar libremente sus ideas y participar políticamente.

Desde el SUOEM plantearon que las elecciones definirán las autoridades del Ejecutivo y del Concejo Deliberante, pero no deberían significar una modificación de la planta municipal. Besussi sostuvo que los empleados “estaban y estarán trabajando” y que las cuestiones políticas deben resolverse dentro del ámbito público, sin trasladar las diferencias al ámbito laboral.

La preocupación alcanza también a trabajadores de cooperativas, contratados, profesionales y otras modalidades que, según señalaron, no cuentan con las mismas herramientas de protección sindical. Di Marco pidió que puedan mantenerse tranquilos y ejercer su derecho a votar de acuerdo con sus convicciones, mientras recordó que dentro del propio gremio conviven distintas ideologías políticas.

En ese sentido, los dirigentes hicieron un llamado a la responsabilidad de todo el arco político y remarcaron que quienes resulten electos deberán asumir la conducción del municipio, pero no considerarse sus dueños. “Ellos van a ser el primer empleado municipal, no el dueño de la municipalidad”, expresó Besussi, al insistir en que el cambio de autoridades no debería traducirse en despidos masivos.

El sindicato aseguró además que ya mantuvo encuentros con varios candidatos, a quienes transmitió sus inquietudes y consultó sobre sus planes de gobierno. A su vez, dejó abiertas sus vías de contacto para recibir nuevas denuncias y acompañar a quienes consideren que sus derechos laborales están siendo vulnerados.

Desde el SUOEM insistieron en que el objetivo del comunicado es separar la discusión política de la actividad laboral y brindar tranquilidad a los trabajadores. “El silencio no es para nada saludable”, sostuvo Besussi, al remarcar que el gremio continuará trabajando para defender los derechos de los empleados municipales.