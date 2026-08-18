Durante el fin de semana, un hecho delictivo sacudió a la región santafesina, tras conocerse el hallazgo de un hombre, quien testificó haber sufrido un robo de su camión. El sujeto se encontraba en el cruce de Autopista Córdoba – Rosario y la Ruta Provincial 12, en jurisdicción de Tortugas.

Según lo que testificó la víctima, oriunda de la provincia de Entre Ríos, llegando a Salto Grande fue interceptado por los delincuentes, quienes lo maniataron con precintos en sus manos y pies. Luego, llegando al cruce lo arrojaron al camino atado como estaba.

Fue otro camionero, que vio al sujeto pidiendo auxilio sobre la banquina, quien dio aviso a la policía y al servicio de emergencias. Al llegar los socorristas lo liberaron y trasladaron al SAMCo de Tortugas, donde quedó bajo observación. Luego se conoció la información de que se encontraría en buen estado de salud.

Aún no han podido dar con el camión robado.