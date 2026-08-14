En diálogo con el equipo de Red Panorama, el arquitecto Ariel Mosconi, del área de Obras Públicas de la Municipalidad, brindó detalles sobre las nuevas obras que se desarrollan en distintos sectores de la ciudad.

En particular, confirmó avances en la instalación de la red de gas en barrio Villa Argentina y explicó los requisitos que deberán cumplir los vecinos para concretar las conexiones domiciliarias.

Mosconi señaló que la obra de gas requiere que los frentistas tengan los gabinetes preparados y en condiciones reglamentarias. Según explicó, Ecogas habilita su colocación en propiedades habitadas o cuya construcción presente un avance superior al 50%. “Lo que se le pide a los vecinos es que tengan los gabinetes de gas listos”, indicó el funcionario.

En este sentido, aclaró que la instalación de la casilla no implica la colocación inmediata del medidor ni comprende las instalaciones internas de cada vivienda. La obra contempla el tendido de la red por la vereda y, cuando el gabinete esté en condiciones, se realizará la conexión desde el caño hasta el punto previsto en cada propiedad.

Respecto de las características que deben reunir los gabinetes, Mosconi explicó que los vecinos deben asesorarse con un gasista matriculado, quien indicará las medidas y distancias exigidas por la reglamentación. También podrá determinar su ubicación según elementos existentes frente a cada inmueble, como postes de energía u otras instalaciones.

Durante la entrevista también surgió la consulta sobre un posible beneficio de dos años de gas gratuito para quienes realizaron la obra. El arquitecto aclaró que no podía confirmar si ese esquema continúa vigente y señaló que “eso directamente es una consulta con la empresa Ecogas”, ya que las condiciones actuales deben ser informadas por la prestataria.

Además de la obra de gas, Mosconi repasó otros trabajos municipales en marcha, entre ellos los avances del Centro Universitario, tareas en el sector del auditorio y mejoras en distintos espacios públicos. También anticipó que continúan las obras de desagües, cordón cuneta y otros proyectos de infraestructura en diferentes barrios.

Desde el área de Obras Públicas remarcaron la importancia de que los frentistas consulten con profesionales matriculados para avanzar correctamente con sus instalaciones. De esta manera, la nueva red podrá habilitar las conexiones domiciliarias una vez cumplidos los requisitos correspondientes.