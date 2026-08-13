El candidato del Partido Libertario de Córdoba a intendente de Marcos Juárez, Juan Carlos Escobar, y el legislador provincial de ese espacio, Agustín Spaccessi, dialogaron con el equipo de Red Panorama sobre la campaña electoral y las propuestas para la ciudad. Ambos defendieron la candidatura de Escobar y plantearon la necesidad de un cambio en la conducción municipal.

Durante la entrevista, Spaccessi remarcó que su experiencia en el sector privado constituye uno de los pilares de su propuesta. En ese sentido, cuestionó a quienes llevan décadas vinculados al Estado y sostuvo que “gente que venga de sufrirla, de jugarla en el sector privado” puede comprender mejor las necesidades de comerciantes, profesionales y emprendedores.

Uno de los principales ejes planteados fue la situación de las calles y los pozos de Marcos Juárez. Escobar cuestionó que durante más de un año se haya hablado de esta problemática sin una solución definitiva y aseguró que, si llega al municipio, implementaría una cuadrilla dedicada exclusivamente a las reparaciones. “Pongo la cuadrilla a trabajar urgente”, afirmó.

El candidato libertario sostuvo que su gestión tendría como prioridad resolver primero las necesidades básicas de los vecinos. “Primero lo primero”, expresó, al remarcar que antes de avanzar con otros proyectos es necesario garantizar calles transitables y servicios adecuados para quienes viven y circulan diariamente por la ciudad.

En materia laboral, Escobar señaló que existe una necesidad de generar oportunidades para personas de entre 35 y 60 años, pero también de capacitar a los jóvenes. Entre sus propuestas mencionó la posibilidad de incorporar el curso de maestro mayor de obras para mejorar la formación y calidad de la mano de obra local, al tiempo que destacó que “trabajo todavía falta”, aunque será necesario prepararse para las nuevas demandas.

Por su parte, Spaccessi respaldó la mirada de Escobar y cuestionó la burocracia estatal a partir de su experiencia en la Legislatura de Córdoba. Como ejemplo, relató proyectos que, según explicó, llegaron a tratarse sin considerar su aplicación práctica y sostuvo que quienes permanecen décadas dentro del Estado pueden perder contacto con las dificultades cotidianas del sector privado.

Otro de los temas centrales fue la situación del PAMI y la pérdida de las cápitas en Marcos Juárez. Escobar y Spaccessi plantearon alternativas para recuperar la atención de los jubilados y remarcaron la necesidad de contar con un centro asistencial en la ciudad. También cuestionaron a los sectores políticos que, según señalaron, tuvieron responsabilidades de gestión y ahora presentan soluciones ante la proximidad de las elecciones.

Con estas propuestas, Escobar busca consolidar su candidatura desde una mirada centrada en el trabajo privado, la obra pública y la resolución de problemas concretos.

El legislador libertario Spaccessi insistió en que Marcos Juárez necesita “buscar soluciones donde hay problemas y no al revés”.