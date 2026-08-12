Durante los últimos días, un gran debate encendió las alarmas entre los vecinos de Noetinger, al conocerse la polémica por dos jóvenes que resultaron heridos luego de una persecución por parte de los efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

El hecho ocurrió el pasado domingo 9, cuando los damnificados se encontraban circulando en una motocicleta, la cual, según el informe policial, conocieron que no tenía la documentación requerida.

Por esa razón, el adolescente, de 18 años y oriundo de San Antonio de Litín, intentó retirarse del lugar aumentando la velocidad. En ese momento inició una persecución entre los sospechosos y los uniformados, lo que generó que los efectivos, al acercarse al rodado menor, lo tomen del volante hasta hacer caer a los dos.

Como resultado, el conductor fue trasladado al Hospital Ceballos de Bell Ville, donde ingresó con escoriaciones varias y lesiones. Por otro lado, la otra damnificada que lo acompañaba no tuvo heridas de gravedad y fue devuelta a sus padres horas después.

A pesar de que todo está bajo investigación, las opiniones cruzadas surgieron entre los noetingerenses debido a la forma en la que actuó la policía para frenar a los accidentados.