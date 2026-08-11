En diálogo con Red Panorama, los candidatos a intendente y primer concejal de Generación MJ, Germán Font y Eduardo Foresi, repasaron las principales propuestas del espacio de cara a las elecciones municipales. Ambos destacaron la presentación de la lista y los equipos técnicos, que reunió a más de 400 personas, y Font aseguró que “la gente se sigue sumando” al proyecto.

Sobre el rol del concejal, Foresi planteó que el cuerpo legislativo debe recuperar iniciativa y trabajar también sobre las demandas de los vecinos. Según explicó, los proyectos pueden surgir del Ejecutivo, de los propios concejales o de la ciudadanía, y remarcó que “hay que hacer y modificar lo que el Intendente propone para cambiarle la impronta y mejorar la gestión”.

Otro de los ejes abordados fue la realización de obras mediante contribución por mejoras. Font cuestionó que existan proyectos presentados por vecinos que permanecen sin resolución y sostuvo que una futura gestión debería escuchar esas demandas y avanzar cuando exista voluntad de los frentistas para financiar las obras. “Si los vecinos quieren hacer la obra y están dispuestos a financiarla, la municipalidad debería hacerla”, señaló.

En cuanto al funcionamiento del municipio, Font sostuvo que será necesario contar con equipos técnicos capacitados y revisar prácticas que, según su mirada, se fueron consolidando durante los últimos años. En ese sentido, afirmó que “hay muchísimos lugares donde se puso gente de la política a resolver cosas técnicas” y aseguró que Generación MJ se compromete a “poner la gente que tiene que estar en cada uno de los lugares”.

La educación técnica también formó parte de la conversación, a partir del fondo provincial destinado a esos establecimientos y de la obra que se ejecuta en el IPEA 209. Font explicó que la escuela agrotécnica atraviesa una intervención superior a los 200 millones de pesos y destacó que “es una obra muy importante para la escuela”, mientras remarcó la necesidad de contar con recursos para mantener talleres, herramientas y equipamiento.

La salud y la situación de los adultos mayores ocuparon otro tramo central de la entrevista. El Dr. Foresi valoró la respuesta que actualmente brinda el Hospital Abel Ayerza y explicó que el objetivo será recuperar las cápitas de PAMI que dejaron de circular en la ciudad. “Estos 150 millones de pesos que hoy no están en Marcos Juárez dejan de circular en nuestra economía”, afirmó, y sostuvo que su recuperación será una de las prioridades de una eventual gestión.

En ese marco, Generación MJ propuso crear una residencia municipal para adultos mayores aprovechando la estructura del actual lugar de día. Font explicó que podrían incorporarse entre 40 y 50 plazas y que buscarán articular con PAMI para evitar que el municipio deba afrontar el costo total.

También planteó recuperar una sala cuna municipal para niños de seis meses a tres años, porque, según señaló, “hay muchos chicos y chicas que nos dicen: tengo la necesidad de trabajar”.

Como cierre, Font adelantó que todavía quedan propuestas por presentar durante la campaña y mencionó gestiones con empresas privadas para generar inversiones y empleo. Entre ellas, destacó un proyecto vinculado con la recuperación de suelos salinos que podría desarrollarse en Marcos Juárez y la región.