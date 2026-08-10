Durante las últimas horas, los vecinos de Marcos Juárez se vieron sorprendidos ante el pedido que se difundió en redes sociales por la ayuda de una ciudadana local.

En el comunicado se especifica que Marcela Bolatti, conocida de la localidad, necesita con urgencia dadores de sangre cero negativo (0-) por un delicado estado de salud que está atravesando.

Aquellos que sean compatibles con este grupo sanguíneo deben presentarse desde hoy lunes, desde las 7 horas, en el Hospital Abel Ayerza.

Es importante destacar que los donantes, por Ley Nacional, deben tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kg y gozar de buena salud en general. No deben tener enfermedades, fiebre ni infecciones recientes. Los dadores tienen que tener un descanso de 6 horas mínimo y un ayuno de grasas y lácteos.