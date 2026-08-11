Durante las últimas horas, el equipo de Red Panorama recibió un pedido de urgencia a través de sus oyentes para una persona mayor de edad que necesita dadores de sangre 0 positivo.

El paciente, de apellido Parmegiani, necesita de 4 personas que se presenten, que gocen de buen estado de salud, tengan entre 18 y 65 años, y pesen más de 50 kg.

Los que puedan donar deben acercarse al Hospital Abel Ayerza a partir de las 7:30 horas, de lunes a viernes. Es necesario tener un descanso de 6 horas antes, solamente hacer ayuno de lácteos, grasas y alimentos de panadería, además de no haber fumado al menos dos horas antes de la extracción.