En diálogo con el equipo de Red Panorama, el director del Hospital Abel Ayerza, Agustín Sicardi, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido.

Durante la mañana del martes, entre las 10 y 11 horas, personal de salud del nosocomio recibieron, por parte del servicio de emergencias SUM, a un menor de edad que ya había ingresado sin signos vitales a emergencias.

Según lo comentado por Sicardi, al pequeño, de 1 mes de vida, le practicaron las tareas de reanimación, las cuales lamentablemente no dieron resultado. Inmediatamente le dieron intervención a la Fiscalía y los médicos forenses para que se resuelva el causal de su fallecimiento.

Además, por la información brindada por el doctor, en el tipo de casos en que la persona ingresa ya sin vida al centro de salud, deben directamente dejar que la Justicia intervenga para conocerse los motivos de su deceso.

En los próximos días debería conocerse la causa del hecho. El bebé era oriundo de Marcos Juárez.