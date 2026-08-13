Durante la tarde del miércoles, aproximadamente a las 13:45 horas, el cuerpo bomberil de Leones fue convocado por un accidente de tránsito ocurrido entre las calles General Roca y Bulevar Rivadavia.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil Nissan color dorado colisionó con una motocicleta Corven Dax 70 cc, conducida por una menor de edad.

Al llegar los bomberos, encontraron a quien se trasladaba en el rodado menor con lesiones varias, por lo que fue trasladada al Hospital Municipal San Roque de esa localidad, donde ingresó con traumatismos en el rostro y en una de sus piernas.

Por otro lado, los ocupantes del automóvil resultaron ilesos.

Aún se intentan esclarecer las causas del hecho.