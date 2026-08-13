Durante las últimas horas, una noticia conmocionó a los vecinos de Villa Nueva, al conocerse la información de una persona que habría sido encontrada sin vida entre las calles Cortada Mendoza y San Luis, en barrio La Floresta, detrás del conocido Puente Negro de esa localidad.

Según los primeros datos, la víctima, una mujer trans, fue hallada en horas de la madrugada y tenía lesiones de arma blanca. Algunos trascendidos que surgieron hablan de una riña con otra persona, quien ya estaría detenida.

Actualmente hay un cerco perimetral en el lugar, en lo que trabajan tanto los Bomberos como personal policial y la Fiscalía. La información preliminar data que el hecho delictivo habría ocurrido aproximadamente a las 4 de la madrugada.

Extraoficialmente el equipo de Red Panorama pudo conocer la información de que la víctima sería Jéssica Nuñez, una mujer trans oriunda de Villa Nueva.