Parroquia «La Asunción» Marcos Juárez-Cba.
Fiesta Patronal.
Día 09 de Agosto: Viernes 14 de Agosto.
Vigilia Fiesta Patronal.
Rezamos por los artistas y el mundo de la Cultura.
Al finalizar la Misa interpretación: «Corales Instrumentales».
La Pasión según San Mateo y la Asunción de la Virgen.
Fiesta Patronal:
Sábado 15 de Agosto:
Solemnidad de Ntra. Sra. de la Asunción.
Patrona de Marcos Juárez.
15:30 horas Santa Misa Patronal.
16:30 horas Solemne Procesión por las calles de la ciudad.
Merienda compartida y bailes folklóricos.
Domingo 16 de Agosto:
San Roque.
Vicepatrono de Marcos Juárez.
19:30 horas Santa Misa y oración por los enfermos.