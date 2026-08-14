En una entrevista para Red Panorama, Silvana Maldonado, presidenta de COYSPU, y Jorge Abraham, gerente general de la cooperativa, analizaron los cambios que atraviesa la institución y los desafíos que plantea su crecimiento.

En ese marco, explicaron que la reestructuración interna busca preparar a la entidad para los próximos 50 años, con mayor autonomía en sus áreas y una mirada estratégica sobre los servicios que deberá brindar.

Uno de los principales cambios se produjo en la conducción, con la incorporación de Abraham a la gerencia general, quien llevaba más de 20 años trabajando dentro de la cooperativa en tareas administrativas. Maldonado explicó que, aunque se trata de personas conocidas dentro de COYSPU, “cambiamos de función y por ende la perspectiva también cambia”.

La decisión de avanzar con esta reorganización comenzó a pensarse hace aproximadamente dos años, teniendo en cuenta la proximidad del 50° aniversario de la cooperativa. Según señalaron, el objetivo es aprovechar este período para “acomodarse internamente, reestructurarse” y brindar autonomía a las distintas áreas. La intención es llegar a esta nueva etapa con recursos y esfuerzos concentrados en las necesidades que planteará el futuro.

En este proceso también adquirió importancia la incorporación de dos ingenieros a la dinámica cotidiana de la institución, quienes participan de las reuniones y aportan nuevas perspectivas. Desde COYSPU remarcaron que las transformaciones responden a un contexto que cambió profundamente, atravesado por la tecnología, la inteligencia artificial y la necesidad de desarrollar nuevos proyectos. “Todo ha cambiado”, sostuvo Maldonado al explicar la nueva realidad que enfrenta la cooperativa.

Abraham recibió una institución, según destacaron, que ya cuenta con una “estructura sólida” pero necesita “continuar evolucionando”. La mirada de la conducción apunta a que COYSPU no sea únicamente una prestadora de servicios, sino también una institución con participación activa en el desarrollo local. Por eso, su presencia en espacios de discusión y relaciones institucionales busca contribuir a proyectos que favorezcan el crecimiento de Marcos Juárez y la región.

Otro de los aspectos abordados fue el funcionamiento del Consejo de Administración. Maldonado explicó que la presidencia se define anualmente luego de cada asamblea, cuando los integrantes del nuevo Consejo se reúnen y distribuyen los cargos. El estatuto establece actualmente un máximo de tres años consecutivos en una misma función, luego de los cuales debe existir al menos un período de un año antes de volver a ocuparla.

La presidenta destacó además que quienes integran el Consejo de Administración realizan su tarea de manera ad honorem, sin percibir remuneración por su participación. Según explicó, esta característica forma parte del compromiso de quienes intervienen en la conducción y permite sostener proyectos en el tiempo. “Un año es muy poco, tres años creo que son suficientes y luego necesitamos ese espacio de renovación”, planteó Maldonado.

Con estos cambios, COYSPU busca consolidar una estructura interna capaz de responder a un escenario cada vez más dinámico y exigente. La mirada puesta en los próximos 50 años combina renovación, profesionalización y una participación creciente en los proyectos de la comunidad.