Acto por el Fallecimiento del General Josè de San Martìn en Marcos Juàrez el Lunes 17 de Agosto a las 14:30 horas en Plaza General Paz.

La Sra. Intendente Municipal Cra. Sara Majorel tiene el agrado de invitarle al acto oficial por el fallecimiento del General Josè de San Martìn.

El mismo se llevarà a cabo el dìa Lunes 17 de Agosto a las hora 14:30 horas en la Plaza General Paz.

Esperamos a las instituciones con sus respectivos abanderados y escoltas.

En caso de mal tiempo el acto se realizarà en el Salòn de la Banda Municipal.