Patrullaje Preventivo: FPA aprehendió a un Hombre y secuestró estupefacientes en Leones.

En el marco del Plan Estratégico dispuesto por el Ministerio Público Fiscal, oficiales de la Compañia de Intervenciones Especiales de la FPA realizaron un Patrullaje Preventivo en la localidad de Leones, que culminó con la aprehensión de un Hombre mayor de edad y el secuestro de marihuana.

El procedimiento se llevó a cabo sobre calle Presidente Roca al 900, donde los efectivos controlaron a un Hombre de 25 años que transitaba por el lugar.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron varias dosis de marihuana y elementos que quedaron vinculados a la investigación.

Finalmente, por disposición de la autoridad judicial interviniente, el sujeto fue aprehendido y trasladado a sede judicial, junto con los elementos secuestrados.

Fuente: FPA.