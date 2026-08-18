Durante la mañana del lunes, pasadas las 11 horas, el cuerpo bomberil de Justiniano Posse recibió un llamado de emergencia para la asistencia de una persona sobre Ruta Provincial 3, a la altura del kilómetro 204, en cercanías de la localidad.

Según la información que se pudo conocer, el chofer de un camión realizó el llamado al empezar a presentar un cuadro de descompensación, lo que lo llevó a detenerse a un lado del camino y no poder seguir conduciendo.

Al llegar los bomberos, le dieron la asistencia primaria y luego lo trasladaron al centro de salud local, donde quedó bajo observación.