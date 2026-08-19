En diálogo con el equipo de Red Panorama, Juan Cruz Teres, integrante del equipo de Bomberos de Marcos Juárez que participó de las Olimpiadas Bomberiles, contó los detalles del logro conseguido durante el fin de semana.

La competencia se desarrolló el sábado y domingo en el centro de entrenamiento de la comuna de San Roque, donde la delegación local se destacó con seis equipos.

En esta décima edición, Marcos Juárez alcanzó el campeonato tanto con el equipo masculino como con el equipo mixto. Teres destacó que el resultado fue producto de “muchos años” de entrenamiento y trabajo, y remarcó que el rendimiento general también fue positivo: los equipos femeninos finalizaron en el cuarto puesto y los senior, en el quinto.

La competencia puso a prueba la resistencia, fuerza y coordinación de los participantes a través de cuatro disciplinas. La primera consistió en subir 5 pisos con una línea, trasladar una bolsa de aproximadamente 19 kilos y descender; luego debían mover un objeto de 50kg con un martillo, superar un circuito con agua y finalmente rescatar una víctima de entre 70 y 75 kilos.

Según explicó Teres, cada prueba requiere un trabajo colectivo y una preparación física sostenida. En ese sentido, destacó especialmente el acompañamiento del profesor Martín Wallace, quien desde hace 13 años planifica y coordina los entrenamientos. “Es mucho tiempo el que se le dedica a esto”, señaló, al remarcar el compromiso de los bomberos que participan año tras año.

La preparación no se limita a los meses previos a la competencia, sino que se sostiene durante todo el año. Teres contó que los 26 bomberos que viajaron entrenaron al menos cuatro veces por semana y que, además, los integrantes de cada disciplina realizan trabajos específicos. En su caso particular, practicó entre dos y tres horas diarias debido también a su participación en natación.

Más allá del campeonato obtenido, el objetivo principal de las Olimpiadas es que los bomberos se encuentren en óptimas condiciones físicas para responder ante una emergencia. Teres explicó que “no existe un premio económico” y que el reconocimiento queda “principalmente en la copa” y en el orgullo de haber alcanzado el primer lugar.

A partir de ahora, las mejores marcas individuales de cada disciplina serán evaluadas para conformar el seleccionado provincial, que podría competir en instancias interprovinciales o nacionales. Para los Bomberos de Marcos Juárez, el desafío ya comenzó nuevamente: seguir entrenando para sostener este destacado nivel.