En diálogo con el equipo de Red Panorama, Jorge Dantonio, responsable de Parques y Paseos de la Municipalidad de Marcos Juárez, confirmó que el próximo lunes continuará el plan de pavimentación en la ciudad.

La nueva etapa contempla alrededor de diez cuadras y estará enfocada principalmente en conectar sectores que actualmente tienen tramos de ripio.

Según explicó Dantonio, los trabajos comenzarán en el barrio noroeste, sobre calle Lavalle, donde se pavimentará la cuadra que permitirá conectar con Belgrano. Para esta etapa se utilizará una terminadora de asfalto alquilada, mientras que el material será producido por la propia planta municipal.

El funcionario detalló que también está previsto intervenir calle Venezuela, entre Ceballos y San Juan, para generar una conexión directa hacia Urquiza. “La idea es que la gente se pueda conectar y pueda circular por esos lugares”, señaló Jorge, al remarcar que se busca cerrar circuitos y evitar calles aisladas.

La planificación incluye además intervenciones en el barrio Villa Argentina. Allí se pavimentará calle Hernández, desde 19 de Octubre hasta Almirante Brown, y también se trabajará sobre una calle ancha cercana al dispensario. El objetivo es facilitar el acceso, especialmente durante los días de lluvia, y reducir la circulación sobre ripio y barro.

Dantonio también confirmó que se realizarán trabajos sobre calle Uruguay, entre Mendoza y San Juan, y se completarán las dos cuadras pendientes de 24 de Septiembre. De esta manera, ese sector quedaría prácticamente cerrado y sin cuadras de ripio intermedias, fortaleciendo la conectividad vial.

Respecto de la calidad del material, el responsable municipal aseguró que las calles se ejecutan con un espesor uniforme de aproximadamente cinco centímetros compactados. Además, explicó que las primeras cuadras llevan más de un año en seguimiento y que el Municipio registra su evolución para evaluar el comportamiento del pavimento.

El funcionario sostuvo que el proceso de elaboración y aplicación del material llevó más de dos años de trabajo y pruebas. También indicó que la próxima gestión deberá decidir si continúa utilizando este sistema y planteó la posibilidad de incorporar una terminadora propia para mejorar la precisión y calidad de las futuras obras.

La continuidad del plan contempla nuevas posibilidades, aunque algunas intervenciones deberán quedar para la próxima gestión. Dantonio mencionó a Fuerza Aérea, Yrigoyen y Bolivia como calles que podrían ser incorporadas posteriormente a la planificación.