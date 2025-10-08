En horas de la mañana de hoy, diversos rumores llegaron al equipo de la Red Panorama sobre un robo ocurrido en el Vertedero Municipal, por lo que el móvil se hizo presente en el lugar y pudo hablar con los damnificados.

Es así que el encargado del lugar, Julio César Lafatigue, nos comentó mayores detalles sobre lo ocurrido, como que él ingresó a la oficina cerca de las 6 de la mañana, y allí descubrió la escena.

Aparentemente, en horas de la noche del martes, los malhechores entraron al predio por la parte de atrás y se escondieron cerca de una de las montañas de basura. Luego, al notar que no había movimiento en el lugar, rompieron una de las ventanas de la oficina y se metieron.

Como resultado, los delincuentes se llevaron varias herramientas, como dos motoguadaña, una motosierra, entre otras cosas.

Según lo detallado por Lafatigue, no cuentan con cámaras de seguridad en el lugar, y la única más cercana es la que se encuentra sobre las vías férreas.

Por otro lado, la mujer que estaba custodiando el lugar no sufrió heridas por parte de los sujetos ya que ella se encontraba dentro de la casilla que se encuentra sobre el sector de ingreso delantero.

La policía se hizo presente hoy por la mañana para realizar la investigación correspondiente.