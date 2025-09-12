Salida de Bomberos Voluntarios de Leones:

Se recibe en la central de alarmas un llamado donde nos solicitaban la presencia de Bomberos por un despiste en solitario de un camión con acoplado, al llegar al lugar se le brindaron las primeras atenciones al conductor, único ocupante ya que el mismo presentaba traumatismos y escoriaciones. Se traslado al conductor hasta el Hospital Local.

Personal a cargo Sub oficial Mayor B. V. Gonzalez Jorge.

Observaciones: Se recibió colaboración en el lugar de Policia Local y Policía caminera.

Partida de salida:

Leones 13/8.

Día 11 de Septiembre del 2025.

Salida: 09:55 horas.

Retorno: 10:40 horas.

13/1 accidente.

QTH Autopista Km 463.

Unidad Nº 3. Rescate – Incendio, Unidad Nº 5 Sanitaria.

10 Bomberos.

Info: Bomberos Voluntarios de Leones.