Este domingo doble trasmisión de Fútbol a partir de las 16:00 horas San Martín de Marcos Juárez vs. River Plate de Bell Ville por la Semifinal de Vuelta de la Categoría B Torneo Clausura de la Liga Bellvillense y a partir de las 19:30 horas Argentino de Marcos Juárez vs. Sarmiento de Etruria por el Torneo Regional Federal Amateur con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios Víctor Hugo Alarcón, Móvil Facundo Blardone, Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi Operador Diego Gilli Central Informativa Marcelo Macerata