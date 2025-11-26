En diálogo con el equipo de la Red Panorama, Iván Luna, del área de Tránsito Municipal, nos brindó mayores detalles acerca de lo ocurrido el fin de semana.

Durante la medianoche del viernes, mientras realizaban patrullajes por la ciudad, personal de la Guardia Urbana pudieron ver que había una moto estacionada en un kiosco ubicado entre las calles Tucumán y 1º de Mayo.

Al acercarse para entrevistar al conductor, según lo detallado por Luna, el mismo salió del local y comenzó a agredir, física y verbalmente, a los agentes de tránsito, adjudicando que es “menor de edad” y que por ello “no lo podían tocar”.

Luego de resistirse al procedimiento, el sospechoso se fue del lugar, sin ser identificado. Por otro lado, los damnificados realizaron la denuncia en la policía, los cuales están llevando una investigación para esclarecer los hechos.

Según lo comentado por Iván Luna, al agresor ya lo tendrían identificado ya que, el verano pasado, el agente damnificado tuvo una situación similar con este mismo sujeto. Por la información que pudieron conocer, el sospechoso es mayor de edad y viviría en zona céntrica de la ciudad.

Los inspectores, una mujer y un hombre, resultaron con heridas en sus rostros.