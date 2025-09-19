Dos Fallecidos en accidente en Tortugas.

A las 06:45 horas de hoy se tomó conocimiento de un accidente de tránsito con resultado fatal en el km 414 de la ruta Nacional 9.

Un vehículo Chevrolet Corsa, en el que viajaban tres ocupantes, impactó con el lateral del conductor contra un árbol, ubicado en la banquina sur.

Como consecuencia del impacto:

Uno de los ocupantes falleció en el lugar. Acuña falleció en el acto.

Los otros dos fueron derivados a la localidad de Armstrong para su atención.

Posteriormente, se constató el fallecimiento de otro de los ocupantes. Oviedo falleció en el nosocomio de Armstrong.

El tercero fue trasladado a un nosocomio de la ciudad de Rosario. Mieres fue derivado a Rosario.

Fuente: Daniel Rojas Bomberos Voluntarios de Tortugas y Manuel Peralta Periodista de Tortugas.