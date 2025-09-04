Dos Nuevos Detenidos vinculados a una causa narco en Cruz Alta.

El pasado 23 de Agosto, tras múltiples denuncias anónimas al 0800-888-8080, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevaron a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle La Rioja al 1700, en la localidad de Cruz Alta.

Durante el procedimiento, investigadores de la Fuerza secuestraron 486 dosis de cocaína, 6 dosis de marihuana, una planta de cannabis sativa, dos balanzas digitales, dos réplicas de arma de fuego y elementos relacionados al fraccionamiento de estupefacientes.

En el marco de esta causa, la Fiscalía de Lucha contra el narcotráfico con asiento en Marcos Juárez había emitido órdenes de detención para una mujer de 33 años y un sujeto de 24, quienes mantenían una relación de pareja.

Ambos se presentaron voluntariamente en sede Judicial, quedando a disposición de la FIscalía, e inmediatamente fueron trasladados y alojados en la Alcadía de la comisaría Distrito Marcos Juárez, por infracción a la Ley Nacional de estupefacientes 23.737.

Fuente: FPA.