El Club Argentino Presenta su Logotipo oficial por el 120 Aniversario.

El próximo 9 de Julio, el Club Argentino de Marcos Juárez celebrará sus 120 años de vida institucional, un hito que marca más de un siglo de historia, crecimiento y compromiso con la ciudad. En este marco tan especial, la institución presenta oficialmente su Logotipo conmemorativo, una pieza que sintetiza identidad, tradición y proyección de Futuro.

El diseño mantiene el color rojo como eje central, reafirmando el rasgo visual más representativo del Club y símbolo de pasión, compromiso y energía, valores que han acompañado sus trayectoria desde sus orígenes y que siguen vigentes en cada disciplina y en cada espacio de la vida social albirroja.

Como elemento principal se incorporó el escudo institucional, reforzando la tradición y el reconocimiento inmediato de la entidad. Su presencia consolida la identidad histórica y honra el camino recorrido a lo largo de estos 120 años.

La figura del canguro, ícono que distingue al Club Argentino, ocupa un lugar fundamental en la composición, representa dinamismo ,fuerza y espíritu deportivo, cualidades que identifican a generaciones de deportistas y que fortalecen el vínculo emocional con socios e hinchas.

El número 120 adquiere protagonismo dentro del diseño destacando los años de esfuerzo, crecimiento y construcción colectiva.

La propuesta logra un equilibrio entre el respecto por la historia y una estética actual, proyectando al Club hacia el futuro sin perder sus raíces.

El logotipo fue realizado por la diseñadora gráfica @SOFIMANCINELLIgrafico, quien logró plasmar en una imagen el espíritu del aniversario y la esencia de una institución que es parte fundamental de la identidad de Marcos Juárez.

Este emblema no solo conmemora una Fecha significativa : expresa el orgullo y renueva el compromiso de seguir construyendo historia junto a toda la familia albirroja.