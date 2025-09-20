El Club Argentino y Nobis Medical anuncian una alianza estrategica en Marcos Juárez.

El Club Argentino y Nobis Medical Medicina Prepaga anunciaron una alianza estrategica que llega a Marcos Juárez, uniendo la trayectoria institucional del Club con la presencia de Nobis en la ciudad.

Desde 1906, el Club Argentino construye historia deportiva, social y cultural en Marcos Juárez, siendo un espacio de encuentro y desarrollo para toda la comunidad, reforzando el compromiso con el bienestar integral surge esta alianza.

¿ Quién es Nobis Medical ?.

Es un grupo empresario que desde 2004 acompaña a las personas en el cuidado de su salud. Se trata de una empresa de medicina Prepaga con más de 120 mil afiliados, presencia en 13 Provincias y más de 40 sucursales en todo el País.

Entre sus servicios se destacan:

Centros médicos propios con atención exclusiva para afiliados, y más de 200 Profesionales que cubren más de 30 especialidades.

Consultas virtuales, disponibles para afiliados de todo el País.

Consultorios odontológicos en Córdoba, Santiago del Estero, Salta y Catamarca.

Óptima propia con beneficios exclusivos y envíos a todo el País.

Asistencia al viajero y médico en Línea.

Con esta alianza, el Club Argentino y Nobis Medical buscan acompañar a la comunidad de Marcos Juárez. combinando la tradicional deportiva y cultural del Club con servicios de salud de primer nivel.

Si sos socio del Club, podes consultar los descuentos exclusivos ingresando a Nobis.com.ar o contactándote con + 54 9351306-3908.