Durante las últimas horas, el Club Atlético Municipal dio a conocer la información de que se abrió una convocatoria para los socios de la institución, quienes deberán presentarse en una reunión que se realizará la próxima semana.

En el comunicado expresaron que esto se debe a que las autoridades actuales tienen su mandato vencido desde el 31 de agosto de este año, por lo que se propondrán y debatirá sobre los posibles candidatos para la Comisión Directiva y la Revisadora de Cuentas.

Los socios deberán acudir a la sede del CAM el próximo lunes 1 de octubre a las 19:30 horas.

El período que ocuparán las nuevas autoridades será de 2026 a 2027.