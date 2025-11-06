Ezequiel Fernández Moores llega al Club Argentino Presenta Menotti el Primero.

Este sábado 8 de Noviembre a las 19:30 horas recibiremos en nuestra institución a uno de los Periodistas más prestigiosos del País: Ezequiel Fernández Moores, una vez respetada y referente del Periodismo deportivo argentino con una extensa trayectoria en medios gráficos, radiales y televisivos, Fernández Moores fue Jefe de Deportes de la agencia DyN y editor de Deportes en la agencia italiana ANSA. Escribió para medios internacionales y actualmente es columnista del diario La Nación. A lo largo de su carrera cubrió nueve Copas Mundiales de Fútbol, publicó varios libros y fue distinguido con el Premio Konex al mejor Periodista deportivo en gráfica.

En esta visita, Presentará su más reciente obra Menotti, el Primero, un Libro que recorre la historia, las ideas y el legado de César Luis Menotti, el técnico que refundó la Selección Argentina y logró la Primera Copa del Mundo para nuestro País.

Del Huracán del 73 al Barcelona de Guardiola, de Boca y River a los clubes mexicanos donde cerró su carrera, del histórico debate Menottismo-Bilardismo hacia su influencia en la Scaloneta: una charla imperdible para los amantes del Fútbol y su Historia.

Además, compartiremos recuerdos sobre el paso de Menotti como jugador del Club Argentino y el legado que dejó en nuestra institución albirroja.

Club Argentino de Marcos Juárez

Sábado 8 de Noviembre 19:30 horas.

Una cita con la Pasión, la Historia y el Fútbol.