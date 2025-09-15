Festival Aeronáutico en Bell Ville Se incendió un avión Hay dos muertos.

En momentos en que realizaba maniobras en plena pista se incendio un avión que participaba del Festival organizado para este fin de semana por el Aero Club Bell Ville.

El fiscal de Instrucción Local Nicolás Gambini actuó de oficio y confirmó a Panorama que hay dos víctimas fatales.

Se trataría de Mariano Latuf Zeballos y Ricardo Ferrer quienes intentaban despegar hacia Villa Cañas, Provincia de Santa Fe, en un avión Bristell y al Final de la pista el piloto entró en pérdida cayendo a la superficie.

Gambini aclaró que el suceso pasará al fuero Federal puesto que el siniestro ocurrió en una dependencia que está bajó jurisdicción del estado Nacional.

Bomberos y Policía, establecieron un cerco para que el público y la prensa no se acerquen al lugar, a fin de preservar el ámbito de la tragedia.

Info: Panorama Unidos TV de Bell Ville.