Fiesta Nacional del Mate.

13 y 14 de Septiembre del 2025.

Grilla del Festival.

Día 1 Sábado 13 de Septiembre.

Desde las 21:00 horas.

Imperio Gaucho.

Wálter Vallejo y sus Changos.

Camacho»s Hermanos Chamameceros.

Francisco Benítez.

Lugar: Circulo Recreativo y Deportivo Italianense.

Día 2 Domingo 14 de Septiembre.

Desde las 10:30 horas.

Tradicional Desfile.

Guerino Bonafé y Cristián Guevara.

Academia Alimay.

Academia Amigos del Folklore.

Academia Pujllay.

Los Arrayanes.

Grupo aBcCe.

Lugar: Parque Municipal Felipe Murphy.