Fiesta Nacional del Mate.
13 y 14 de Septiembre del 2025.
Grilla del Festival.
Día 1 Sábado 13 de Septiembre.
Desde las 21:00 horas.
Imperio Gaucho.
Wálter Vallejo y sus Changos.
Camacho»s Hermanos Chamameceros.
Francisco Benítez.
Lugar: Circulo Recreativo y Deportivo Italianense.
Día 2 Domingo 14 de Septiembre.
Desde las 10:30 horas.
Tradicional Desfile.
Guerino Bonafé y Cristián Guevara.
Academia Alimay.
Academia Amigos del Folklore.
Academia Pujllay.
Los Arrayanes.
Grupo aBcCe.
Lugar: Parque Municipal Felipe Murphy.