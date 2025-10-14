De cara a la 3º Fiesta del Corazón Productivo del País, la cual recientemente fue declarada de índole provincial, la Municipalidad de Marcos Juárez dio a conocer la información de que una de las noches será con entrada gratuita. Los festejos se llevarán a cabo los días 17, 18 y 19 de octubre, siendo el sábado el que será libre y abierto a todo público.

Además, el municipio especificó que, quienes hayan adquirido sus tickets para ver al ‘Indio’ Lucio Rojas y a Lisandro Márquez, de manera virtual, se estarán contactando para realizar el reembolso. En caso de haberla comprado en formato físico podrán acercarse al punto de venta para ello.

La Fiesta se llevará a cabo en la cancha Rodolfo Depetris del Club San Martín, donde se presentarán también Euge Quevedo y LBC el viernes, y el domingo cerrará Abel Pintos. Además, en el predio del escenario del Lago habrá un patio de comidas, sector de juegos, emprendedores, entre otras cosas.