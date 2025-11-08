FPA desarticuló una Banda que operaba en Camilo Aldao y distribuía drogas en Corral de Bustos, Cruz Alta y General Baldissera Tres Detenidos.

Tras cinco meses de investigación, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvieron a una banda integrada por tres hombres mayores de edad y desarticularon un punto de venta y distribución de estupefacientes que operaba en la localidad de Camilo Aldao.

Las intervenciones, coordinadas por el Ministerio Público Fiscal, se desarrollaron en tres inmuebles ubicaods en Elisa Maglio al 100, Urquiza al 500 y San Luis al 800.

Durante el procedimiento, se concretó la detención de tres sujetos de 33, 38 y 54 años, uno de ellos con antecedentes por comercialización de estupefacientes.

El trabajo invstigativo permitió confirmar que los detenidos actuaban de manera conjunta, administrando un punto de venta fijo y organizando la distribución de la droga bajo la modalidad de delivery, alcanzando sectores de Corral de Bustos, Cruz Alta y General Baldissera.

En los Procedimientos se secuestraron 148 dosis de cocaína, cuatro de marihuana, dinero, una escopeta calibre 14, una réplica de pistola,, una motocicleta Honda Twister 250 C. C. y un autómovil Nissan Note, junto con elementos utilizados para el fraccionamiento y acondicionamiento de la sustancias ilícitas.

Por orden de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de la ciudad de Marcos Juárez, los detenidos fueron trasladados a sede judicial y lo incautado remitido para las actuaciones de rigor en e marco de la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737.

Fuente: FPA.