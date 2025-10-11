FPA detuvo a dos sujetos que vendían drogas bajo la modalidad delivery en Noetinger.

Tras varios meses de investigaciones, personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó a cabo tres allanamientos simultáneos en la localidad de Noetinger, donde se detuvo a dos Hombres mayores de edad por venta de drogas.

Los operativos se desarrollaron en las calles Rivadavia al 100, Laprida s/n y Tomás Araoz esquina Avenida Centenario. Todos de la misma localidad. Como resultado del operativo, quedaron detenidos dos Hombres de 39 y 47 años, uno de los cuales ya contaba con antecedentes por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Durante los registros, investigadores de la brigada de la circunscripción incautaron varias dosis de cocaína, dinero, un autimóvil y diversos elementos de interés para la causa.

Cabe mencionar que el principal investigado abastecía al otro para la venta de drogas al menudeo. Además, se pudo determinar que utilizaban la modalidad de venta delivery para distribuir la sustancia ilícita en distintos sectores de la localidad.

Este dispositivo pudo desarrollarse gracias a las denuncias anónimas de vecinos de la comunidad, recibidas a través de la línea gratuita 0800-888-8080.

Para finalizar, las diligencias estuvieron supervisadas por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Bell Ville, la cual dispuso el traslado de los detenidos a sede Judicial, conforme a lo establecido en la Ley Nacional de Estupefacientes.

Fuente: FPA.