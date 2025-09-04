Fútbol: Copa Córdoba: Fase Previa. Eliminatoria Final.
Estadio: Estadio Ciudad de Bell Ville.
MATIENZO DE MONTE BUEY 1 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 0
Gol: Primer Tiempo: 43 Lucio Compagnucci de penal para Matienzo.
Incidencias: Primer Tiempo 24 minutos Nahuel Colombo de Matienzo de Monte Buey le atajó un penal a Fernando Giraudo.
Arbitro: Franco Rodríguez.
Estadio: Manuel Anselmo Ocampo de Villa María.
ALUMNI DE VILLA MARÍA 2 UNIVERSITARIO 0
Goles de Fernando Molina y Matías Barolo para Alumni.
Clasificado Alumni para la Copa Córdoba representando a la Liga de Villa María.