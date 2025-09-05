Fútbol Femenino del Club San Martín:

Torneo Internacional Argentino.

El fin de semana nuestras 3 categorías jugaron 4 Partidos el día sábado.

El domingo, tras la lluvia del sábado a la noche, todas las instalaciones de 8 vos, 4 tos, semis y final se definieron por penales.

Más de 30 equipos participaron de esta 3 edición organizada por Club Argentino de San Carlos Centro(Santa Fe), con presencia de delegaciones de Brasil, Uruguay, Paraguay y de Provincias como Salta, Mendoza, Chaco, además de equipos de Buenos Aires como Huracán y Vélez.

Resultados destacados:

Sub 10: ¡ Campeonas de Copa de Oro !.

Sub 15: ¡ Campeonas de Copa de Plata !.

Sub 15: Llegamos hasta 8 vos de Final.

Gracias a todas las familias que acompañaron y alentaron en cada Partido.