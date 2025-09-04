Jugaron por la Primera Fecha de la Liga Bellvillense de Fútbol Femenino Torneo Marcela Finelli.

En la Zona Uno: Cancha de Progreso de Noetinger.

PROGRESO DE NOETINGER 2 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 0

Goles de Agostina Abril Farfan y Morena Fernández para Progreso.

Arbitro: Morena Bracamonte.

CENTRO DEPORTIVO ROCA 1 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 0

Gol de Oriana Pedernera para C, D, Roca.

Arbitro: Cristián Oroda.

En la Zona Dos en la cancha de Huracán de Morrisón.

HURACÁN DE MORRISON 0 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 1

Gol de Nahir Jaquelina Chain para Complejo.

Arbitro: Alejandro Di Bernardini.

DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 1 SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 2

Goles de Melina Ayelen Aguilar(2) para Sportivo Unión de Ordoñez-Macarena Soledad Gaido para Def. de Juventud de Justiniano Posse.

Arbitro: Julio Heredia.

SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 2 RIVER PLATE DE BELL VILLE 1

Goles de Camila de las Mercedes Godoy y Noelia Molina para San Martín de Monte Buey-Laura Quiroga para River Plate de Bell VIlle.

Arbitro: José Sebastián Lazo.