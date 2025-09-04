Jugaron por la Primera Fecha de la Liga Bellvillense de Fútbol Femenino Torneo Marcela Finelli.
En la Zona Uno: Cancha de Progreso de Noetinger.
PROGRESO DE NOETINGER 2 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 0
Goles de Agostina Abril Farfan y Morena Fernández para Progreso.
Arbitro: Morena Bracamonte.
CENTRO DEPORTIVO ROCA 1 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 0
Gol de Oriana Pedernera para C, D, Roca.
Arbitro: Cristián Oroda.
En la Zona Dos en la cancha de Huracán de Morrisón.
HURACÁN DE MORRISON 0 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 1
Gol de Nahir Jaquelina Chain para Complejo.
Arbitro: Alejandro Di Bernardini.
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 1 SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 2
Goles de Melina Ayelen Aguilar(2) para Sportivo Unión de Ordoñez-Macarena Soledad Gaido para Def. de Juventud de Justiniano Posse.
Arbitro: Julio Heredia.
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 2 RIVER PLATE DE BELL VILLE 1
Goles de Camila de las Mercedes Godoy y Noelia Molina para San Martín de Monte Buey-Laura Quiroga para River Plate de Bell VIlle.
Arbitro: José Sebastián Lazo.