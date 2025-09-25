Son de Selección:

El Club Argentino se enorgullece en felicitar a sus futbolistas que fueron convocadas para integrar las selecciones de la Liga Bellvillense de Fútbol, en vistas al Campeonato Provincial de Selecciones Sub 13 y Sub 15, que se disputará en la ciudad de Río Cuarto.

Convocados Albirrojos:

Sub 15: GIANFRANCO CARRERAS GARELIS

Sub 13: THIAGO COSINI, SIMÓN NATALI, CRISTIANO PERALTA y LORENZO SACHETO.

La competencia reunirá a 16 ligas de toda la Provincia, organizadas en 4 zonas de 4 equipos cada una. Los dos Primeros de cada grupo accederán a los Cuartos de Final.

Zonas:

Sub 13: LIGA BELLVILLENSE, LIGA CORDOBESA, LIGA REGIONAL COLÓN y LIGA REGIONAL DE FÚTBOL DE LABOULAYE.

Sub 15: LIGA BELLVILLENSE, LIGA ISCHILíN, LIGA REGIONAL COLÓN y LIGA REGIONAL DE FÚTBOL DE LABOULAYE.

Fixture:

Fecha 1: 30/09: LIGA BELLVILLENSE vs. LIGA DE LABOULAYE

Fecha 2: 01/10.

Sub 13: LIGA BELLVILLENSE vs. LIGA CORDOBESA

Sub 15: LIGA BELLVILLENSE vs. LIGA ISCHILíN

Fecha 3: 02/10.

LIGA BELLVILLENSE vs. LIGA COLÓN

Cuartos de Final 03/10.

Semifinal: 04/10.

Final: 05/10.

Desde nuestro Club celebramos la convocatoria de nuestros jugadores y les deseamos el mayor de los éxitos en esta experiencia única que los representa a ellos, a la Liga Bellvillense y también a nuestra institución.

¡ Orgullo albirrojo en el Provincial !.