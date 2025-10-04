Torneo Provincial de Fútbol Sub 13 y Sub 15 en Río Cuarto.
La Selección de la Liga Bellvillense Sub 13 y Sub 15 son Semifinalistas.
Provincial Sub 13:
LIGA DE LABOULAYE 0 LIGA BELLVILLENSE 3
LIGA BELLVILLENSE 0 LIGA CORDOBESA 3
LIGA BELLVILLENSE 0 LIGA DE COLÓN 0
LIGA DE RÍO CUARTO 2 LIGA BELLVILLENSE 2
Penales: 4 a 3 LIGA BELLVILLENSE.
Semifinales:
LIGA SAN FRANCISCO vs. LIGA BELLVILLENSE
LIGA VILLAMARIENSE vs. LIGA CORDOBESA
Provincial Sub 15:
LIGA BELLVILLENSE 2 LIGA DE LABOULAYE 0
LIGA BELLVILLENSE 3 LIGA ISCHILÍN 0
LIGA BELLVILLENSE 4 LIGA DE COLÓN 0
LIGA BELLVILLENSE 3 LIGA INDEPENDIENTE 1
Semifinales:
LIGA VILLAMARIENSE vs. LIGA BELLVILLENSE
LIGA SAN FRANCISCO vs. LIGA RÍO CUARTO