Fútbol: Liga Bellvillense: Torneo Apertura.
Categorìa A: 4 Fecha.
Horarios: 15:00 horas Cuarta División 17:00 Primera División.
BELL DE BELL VILLE 1 SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 2
MATIENZO DE MONTE BUEY 2 SARMIENTO DE LEONES 2
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 1 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 1
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 1 SAN CARLOS DE NOETINGER 1
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 2 ARGENTINO DE BELL VILLE 0
RIVER PLATE DE BELL VILLE vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ Miércoles a las 22:00 horas
Categoría B: 4 Fecha del Torneo Apertura.
Zona Uno:
HURACÁN DE MORRISON 0 TALLERES DE BELL VILLE 0
CENTRAL DE BELL VILLE 0 TALLERES DE BALLESTEROS 2
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 0 UNIÓN DE MORRISON 3
Libre: SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ.
Zona Dos:
LEONES 0 FIRPO DE SAN MARCOS SUD 0
CENTRO DEPORTIVO ROCA 2 PROGRESO DE NOETINGER 0
Horarios: 16:00 Cuarta División 18:00 Primera División.
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 2 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 1
Goles Tiago Camba y Juan Datto para Tiro Federal-William Gutiérrez para San Martín.
Expulsado: Leandro Villalón de San Martín. Román Dalessandro de Tiro Federal le atajó un penal a Leandro Villalón.
Libre: VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ.
Posiciones: Categoría A: COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 8, MATIENZO DE MONTE BUEY 8, DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 8, SAN CARLOS DE NOETINGER 7, BELL DE BELL VILLE 6, ARGENTINO DE BELL VILLE 5, SARMIENTO DE LEONES 5, SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 5, DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 4, ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 2, RIVER PLATE DE BELL VILLE 1, LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 1.
Categoría B: Zona Uno: SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 7, TALLERES DE BALLESTEROS 7, TALLERES DE BELL VILLE 6, UNIÓN DE MORRISON 4, CENTRAL DE BELL VILLE 2, DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 2, HURACÁN DE MORRISON 2.
Zona Dos: FIRPO DE SAN MARCOS SUD 8, LEONES 7, TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 7, SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 3, VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 3, PROGRESO DE NOETINGER 3, CENTRO DEPORTIVO ROCA 3 Puntos.